برلماني: الجولات المفاجئة لوزير الصحة بالمستشفيات تحقق الانضباط بالمنظومة

وجه الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وعضو مجلس امناء الحوار الوطني التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على جولاته المفاجئة والمكثفة التى يقوم بها لتفقد المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المحافظات واتخاذ القرارات الفورية لضبط الاداء داخل المنظومة الصحية مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذه الجولات المفاجئة التى كشفت عن عدد من المخالفات داخل المنشآت الصحية والتى تضمن تحقيق التطوير والتحديث الحقيقيين للمنظومة الصحية.

وقال " عبد القوى " فى بيان له اصدره اليوم رسخ من خلال هذه الجولات عدم اعتماد أى مسئول عن التقارير التى تصل اليه من مرؤسيه مؤكدا أن تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار على سبيل المثال خلال الساعات الماضية لمستشفى القاهرة الجديدة، ومركز طبي التجمع الخامس، في إطار زيارات الوزير المفاجئة والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع كشفت عن وجود حالة من عدم الانتظام، وفقا لجداول الحضور، إلى جانب عدم وجود نظام حضور وانصراف ما يؤدي إلى عدم انتظام سير العمل بالمستشفى والذي يؤثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية .

وأشاد الدكتور طلعت عبد القوى بالقرار الحاسم والسريع الذى اتخذه وزير الصحة والسكان بالتحقيق الفوري في المخالفات التي تم رصدها في مستشفى القاهرة الجديدة، وطلب إفادته بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة مؤكداً أن هذه السياسة من الوزير تضمن تحقيق الانضباط داخل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية.

وطالب الدكتور طلعت عبد القوى من جميع المحافظين ومديرى مديريات الصحة على مستوى الجمهورية اتباع نهج الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان من خلال قيامهم باستمرار بجولات مفاجئة ومكثفة على جميع المستشفيات بصفة عامة والوحدات الصحية القروية بصفة خاصة .

تجدر الاشارة الى أن زيارة وزير الصحة والسكان كشفت عن عدد من المخالفات منها وجود عدد من الصيادلة في الصيدلية الخاصة بالمستشفى، يفوق العدد الفعلي المطلوب لتسيير العمل بها، مما أدى إلى تكدس الصيادلة، كما تبين وجود عدد من أطباء الأسنان بعيادة الأسنان يفوق العدد الفعلي المطلوب لتشغيل العيادة، إلى جانب عدم وجود ترددات من المرضى على عيادات الأسنان.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير انتقد مستوى النظافة في المستشفى، وعدم قيام شركة النظافة المتعاقد معها بالدور المنوط بها، كما لاحظ عدم انتظام وتغيب أفراد شركة الأمن المتعاقد معها وفقاً لجدول النوبتجية، حيث إن العدد الكامل لأفراد الأمن (60) فردا خلال الـ 24 ساعة، مما يعني أن عدد الأفراد في النوبتجية الواحدة 30 فردا، علاوة على عدم التزام أفراد الأمن بارتداء الزي الرسمي الخاص بهم اضافة الى سوء الفرش بالغرف الداخلية للمستشفى، ووجود الأدوية في مخازن الصيدلية ملقاه على الأرض وعدم تخزينها بشكل آمن وسليم، إلى جانب عدم اتباع إجراءات السلامة والوقاية بغرف الآشعة، حيث تبين دخول مرافق مع المريض لغرفة الآشعة في غياب الاجراءات اللازمة.

كما أن الدكتور خالد عبد الغفار خلال زيارته للمركز الطبي بالتجمع الخامس لاحظ زيادة كبيرة في أعداد العاملين بالمركز عن الاحتياج الحقيقي لإنجاز مهام المركز، إلى جانب عدم الانتظام الفرق العاملة بشكل عام .