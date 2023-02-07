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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: طرح 13 موقعا استثماريا في 9 محافظات لمشروعات الثروة الداجنة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحث معه آفاق الاستثمار في مجال الزراعة.

وخلال الاجتماع، أكد “القصير” أنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات أمام المستثمرين.

واستعرض وزير الزراعة عددا من الملفات المهمة في مجال الاستثمار الزراعي، سواء في استصلاح الأراضي والمزارع السمكية، ومراكز تجميع الألبان،  والتصنيع الزراعي والزيوت والإنتاج الحيواني والداجني، والنباتات الطبية والعطرية والمخلفات الزراعية وغيرها من المجالات، لافتا إلى أن هناك العديد من  الفرص لتحفيز المستثمرين.

وأوضح "القصير" أن مجال  الاستثمار الزراعي مستقبله واعد وقطاع مستقر عالميا، خاصة في ظل جهود الدول لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، حيث تعتبر الزراعة هي المصدر الرئيسي للغذاء،  مشيرا إلى أن الوزارة طرحت على خريطة مصر الاستثمارية بهيئة الاستثمار 13 موقعا في 9 محافظات لمشروعات الثروة الداجنة وغيرها من فرص الاستثمار.

من ناحيته، استعرض "هيبة" الجهود التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار والحوافز التى تمنحها للمستثمرين، وكذلك تسهيل الإجراءات. 

ورحب بالتعاون مع وزارة الزراعة نظرا لأهمية هذا القطاع الهام، والذي يلقى اهتمام القيادة السياسية، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائما إلى تحسين بيئة العمل وحل مشاكل المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية في جميع المجالات.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبعض قيادات هيئة الاستثمار.

الزراعة وزير الزراعة هيئة الاستثمار الفرص المتاحة الأنشطة الزراعية

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