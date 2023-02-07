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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة سور لفتح محور مرورى جديد أسفل كوبرى العصلوجى بالزقازيق

ازالة سور مخالف
ازالة سور مخالف

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة بإزالة سور مُقام على مساحة 500 متر تقريباً أسفل كوبرى العصلوجى وذلك لفتح محور مرورى جديد أسفل الكوبري لتسهيل حركة السيارات في الإتجاه القادم من العصلوجي للزقازيق.

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وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، تابع المهندس محمد الصافى سكرتير عام المحافظة مع المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام تنفيذ الإزالة الفورية للسور ورفع (240) طن ردش بواقع (24) نقله ونقلها للمدفن الصحى وتم فتح الطريق وذلك بإستخدام عدد (9) معدات "حفار دقاق -2لودر - 6عربات".

الشرقية السيارات محافظ الشرقية الزقازيق التدخل السريع الدكتور ممدوح غراب سكرتير عام

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