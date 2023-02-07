إزالة سور لفتح محور مرورى جديد أسفل كوبرى العصلوجى بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة بإزالة سور مُقام على مساحة 500 متر تقريباً أسفل كوبرى العصلوجى وذلك لفتح محور مرورى جديد أسفل الكوبري لتسهيل حركة السيارات في الإتجاه القادم من العصلوجي للزقازيق.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، تابع المهندس محمد الصافى سكرتير عام المحافظة مع المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام تنفيذ الإزالة الفورية للسور ورفع (240) طن ردش بواقع (24) نقله ونقلها للمدفن الصحى وتم فتح الطريق وذلك بإستخدام عدد (9) معدات "حفار دقاق -2لودر - 6عربات".