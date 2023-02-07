قصر ثقافة الإسماعيلية يناقش كتاب التنهيدة"

يناقش قصر ثقافة الإسماعيلية كتاب "التنهيدة"، للكاتب محمد نادي والذي تم طرحه في الأسواق والمكتبات خلال الأيام القليلة الماضية.

ويتحدث الكاتب محمد نادي فى الكتاب عن مدى سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على عقول الكثيرين، إذ أنها نجحت في أن تُحدث تطوراً هائلاً ليس فقط في تاريخ الإعلام وإنما في حياة هؤلاء الأفراد على المستوى الشخصي والسياسي والاجتماعي.

وأكد الكاتب محمد نادي أن مواقع التواصل استطاعت أن تُشكل ما يُسمى بالإعلام الجديد أو الإعلام البديل خلال فترة قصيرة، والذي يشمل الشبكات الاجتماعية الافتراضية والمنتديات وغيرها الكثير، والتي بدورها نجحت في القضاء على ثورة الاتصال الجديدة وعددا من المفاهيم الشهيرة كحارس البوابة وهرمية الاتصال، لتفتح الباب على مصراعيه لمختلف العقول والثقافات لإبداء آرائهم بحرية فيما يعني لهم من موضوعات وقضايا تهم الرأي العام.

ويسعى الكاتب محمد نادي لإثبات أن التغطية الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تُثير العديد من الأزمات بسبب عدم التزامها بالممارسة المهنية وأخلاقياتها كما نص عليها ميثاق الشرف الصحفي وقواعد الأداء المهني، فالتغطية الصحفية على شبكة الانترنت بحد ذاتها تعانى من خلل كُلي، في الظروف العادية فضلا عن أوقات الأزمات والتوتر والصراعات الدينية والعرقية.

ويوجه الكاتب محمد نادي رسالة للقاري فحواها أن التغطية الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلبية، نظراً لأنها لا تُقدم تغطية شاملة للأزمات بل تخضع لأهواء مالك الموقع او القائم على إدارة الموقع، فضلاً عن خلطها بين الخبر والتقرير الخبري عند التعرض لتفسير أزمةـ بالإضافة إلى استغلال صفحات التواصل الاجتماعي في السب والقذف والتشهير وانتهاك الخصوصية وبث الشائعات.