شكري يؤكد موقف مصر الداعي إلى تهدئة الأوضاع على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية

أكد وزير الخارجية سامح شكري الموقف المصري الداعي إلى ضرورة تهدئة الأوضاع على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتوقف إسرائيل عن القيام بإجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، لما لذلك من أثر مباشر على خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعودة الأمل في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم /الثلاثاء/، المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سڤن كوبمانز؛ لبحث التطورات الأخيرة على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، وما تشهده من وتيرة متزايدة للعنف تهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري حذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى فرص حل الدولتين.

كما أكد شكري على الدور المهم الذي يستطيع الشركاء الدوليون، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، الاضطلاع به لوضع حد للتوتر الحالي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين وتشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات.

من جانبه.. أكد المبعوث الأوروبي حرص الاتحاد الأوروبي على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية، وسبل وفرص تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة إلى المفاوضات من خلال طرح مقترحات ورؤى جديدة وخلاقة، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري في هذا الإطار.

وأتاح اللقاء الفرصة للجانبين لتبادل الرأي واستطلاع فرص التحرك خلال المرحلة القادمة.. وحرص المبعوث الأوروبي أيضاً على الاستماع إلى تقدير الوزير سامح شكري للتقدم المحرز في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، والدور الذي تضطلع به مصر لنزع فتيل التوتر وكسر حلقة العنف القائمة، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

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