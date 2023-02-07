عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يؤكد موقف مصر الداعي إلى تهدئة الأوضاع على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية

صدى البلد

  أكد وزير الخارجية سامح شكري الموقف المصري الداعي إلى ضرورة تهدئة الأوضاع على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتوقف إسرائيل عن القيام بإجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، لما لذلك من أثر مباشر على خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعودة الأمل في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم /الثلاثاء/، المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سڤن كوبمانز؛ لبحث التطورات الأخيرة على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، وما تشهده من وتيرة متزايدة للعنف تهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري حذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى فرص حل الدولتين.
كما أكد شكري على الدور المهم الذي يستطيع الشركاء الدوليون، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، الاضطلاع به لوضع حد للتوتر الحالي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين وتشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات. 
من جانبه.. أكد المبعوث الأوروبي حرص الاتحاد الأوروبي على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية، وسبل وفرص تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة إلى المفاوضات من خلال طرح مقترحات ورؤى جديدة وخلاقة، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري في هذا الإطار.
وأتاح اللقاء الفرصة للجانبين لتبادل الرأي واستطلاع فرص التحرك خلال المرحلة القادمة.. وحرص المبعوث الأوروبي أيضاً على الاستماع إلى تقدير الوزير سامح شكري للتقدم المحرز في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، والدور الذي تضطلع به مصر لنزع فتيل التوتر وكسر حلقة العنف القائمة، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

أ د ه/ارم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أقل درجة حرارة .. الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء

ترشيحاتنا

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم

الأعلى للإعلام في اجتماع مناقشة مخالفات الوسط الرياضي: إرسال كافة الجرائم إلى النائب العام

تدمير آلاف المنازل وتشرد العائلات.. تصريحات صادمة لليونيسيف بسبب زلزال تركيا وسوريا

وكيل أحمد بلحاج يهدد بشكوى اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب أزمة الزمالك

بسبب محمد صلاح.. ممثلو الأندية يطالبون بتطبيق رسوم إغراق على إعلانات اللاعبين المحترفين

وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات المحافظات لرفع مياه الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

في ذكرى إسلامه.. محمد علي كلاي رفض وضع اسمه على الأرض| والسبب

يوم عاصف| الرصيف تشقق وسقط السور بكورنيش الإسكندرية.. ما القصة؟

بعد مصر.. أزمة منتصف العمر يتصدر نسب المشاهدة فى الخليج

فيديو

زلزال في ميت عقبة.. مرتضى منصور يتخذ هذا القرار بعد هزيمة فاركو/فيديو جراف

بعد زلزال تركيا.. هل تتعرض مصر لـ تسونامي/ فيديو جراف

تحدى الفراعنة .. محمد رمضان يثيرأزمة جديدة في مهرجان الأقصر

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ