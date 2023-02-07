رئيس كرواتيا: ندعم جهود مصر الاقتصادية والتنموية للمساهمة في تحقيق عوامل الاستقرار

أكد رئيس كرواتيا زوران ميلانو فيتش دعمه للجهود التي تبذلها الدولة المصرية على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والمشروعات المختلفة التي أسهمت في تحقيق عوامل الاستقرار للشعب المصري، مشيدا بنتائج مباحثاته أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما شهدته من نقاش مثمر حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم "الثلاثاء" بمقر مجلس الوزراء، بالرئيس الكرواتي الذي يقوم بزيارة أولى إلى مصر، بحضور الوفد الرسمي المرافق له وسفير كرواتيا لدى القاهرة توميسلاف بوشنياك.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير إيهاب نصر، وسفير مصر لدى كرواتيا السفير أيمن ثروت.

وأشار الرئيس الكرواتي، خلال اللقاء، إلى علاقات التعاون التي تربط بلاده بمصر، مُعربا عن تطلعه للارتقاء بآفاق العلاقات بين مصر وكرواتيا إلى مستوى أرحب، بما يسمح بمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

من جهته، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس الكرواتي على انضمام كرواتيا مؤخراً لمنطقتي "الشنجن" و"اليورو" اعتبارا من الأول من يناير 2023، مُشيدا بمسيرة كرواتيا ونجاحاتها على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأكد مدبولى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تمتد إلى ما قبل استقلال كرواتيا، معربا عن تطلع الحكومة المصرية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا إحدى الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب، وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر.