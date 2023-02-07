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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف كوكب جديد أشبه بالأرض والوصول إليه يحتاج 30 سنة ضوئية| تفاصيل

اكتشاف كوكب اشبه
اكتشاف كوكب اشبه بالأرض

ادعى عالم بريطاني أنه تم اكتشاف كوكب جديد مشابه للأرض،  وأنه مهيأ لعيش  الكائنات الفضائية عليه.

كوكب أشبه بالأرض

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، يدعى الكوكب البعيد المكتشف، Wolf 1069 b”, والذي يوازي حجمه حجم كوكب الأرض ، حيث يعتقد أنه  صالح للسكن وبه مصدر للمياه.

كوكب اشبه بالأرض

يعتقد أن متوسط ​​درجة حرارة الكوكب المكتشف هي  نفسها دراجات حرارة  إنجلترا التي تصل إلى  13 درجة مئوية، كما يدور حول نجم مثل كوكب الأرض.

30 عاما للوصول إليه

ويظن  العلماء أن هذا الكوكب المكتشف، من أكثر الأماكن  محتمل العثور فيها على كائنات فضائية.


وأشار العلماء أن مشكلة هذا الكوكب أنه  يبعد بحوالي  31 سنة ضوئية في كوكبة  ، مما يعني أن الأمر سيستغرق ثلاثة عقود للوصول إليها - إذا تمكنا من السفر بسرعة 670.616.629 ميل في الساعة.

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