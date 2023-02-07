برلمانية: مصر والسعودية هما الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية تعتبر نموذجا رائعا للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية، حيث تربطهما علاقة تاريخية واستراتيجية واحدة بالمعنى الأمني والجغرافي، مؤكدة أن ومواقف السعودية ومصر لا ينكرها إلا جاحد.

وأضافت النائبة صبورة السيد، في بيان لها، أن الدولتين تمثلان جناحي الأمن القومي العربي ولهما تاريخ حافل، حيث إن بينهما شراكات متعددة وعلاقات متينة في مختلف المجالات، معقبة: “هناك علاقات راسخة وممتدة تجمع البلدين، وهدفها خدمة الشعبين والتصدي للإرهاب وغيره من الأخطار التي تستهدف المنطقة”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية السعودية ليست وليدة اليوم ولا اللحظة، بل ترجع لسنوات ممتدة وطويلة في مجالات التنسيق الكامل والتشاور الدائم بينهما لمواجهة الأزمات والتحديات، والحفاظ على استقرار المنطقة والأمن القومي العربي والخليجي.

وتابعت النائبة صبورة السيد: “مصر والسعودية هما الركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وطبيعة العلاقة بينهما هي علاقات استراتيجية، كما أن هناك تطابقا بين وجهتي نظر البلدين حيال مختلف القضايا”، لافتة إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما.