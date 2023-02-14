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رئيس التحرير
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حوادث

10 أحكام جنائية.. القضاء الإداري يرفع اسم مواطن من سجلات الداخلية

صدى البلد

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن محو اسم مواطن من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى وعددها 10 قضايا جنائية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زعفران وأحمد حسنين نائبى رئيس المجلس.

تفاصيل الدعوى

وقال المدعى حمود سلامة محمود سلامة، في دعواه إنه تم إدراج اسمه بسجل المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن القضايا المبينة بعريضة الدعوى على الرغم من صدور تصرف نهائي فيها، ومن ثم فإن استمرار تسجيله عنها يكون دون سند أو مبرر من الواقع أو القانون مما ينال من أصل البراءة ويمس سمعته وسمعة أسرته وحقوقهم في شغل الوظائف المختلفة، وسبق وأن تقدم بطلب محو المعلومات المسجلة عن القضايا المبينة بالأوراق ولكن دون جدوى.

حيثيات المحكمة

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية أدرجت اسم المدعى بقوائم المسجلين جنائيا لديها عن 11 قضية، انقضت بمضي المدة وقضيتين انقضتا بالتصالح، ومن ثم يصبح لزاماً على وزارة الداخلية الامتثال لمقتضي ما تم في القضايا المشار إليها برفع قيدها قرين اسم المدعي من سجلاتها الجنائية وكارت المعلومات والحاسب الآلي بها.

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وأشارت المحكمة غلى أن الأسباب القانونية الموجبة لمحوها توافرت بعد تمتعه بأصل البراءة التي يتمتع به الإنسان منذ مولده، أما وأنها امتنعت عن ذلك فإن امتناعها يغدو قرارًا سلبياً مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، بما تقضى معه المحكمة بإلغائه، وانتهت المحكمة أن القضية بالبند رقم 8 لم يقدم عنها أي مستند يفيد التصرف النهائي فيها ومن ثم فقد عجز عن إثبات دعواه عنها وتقضى المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لها.

القضايا ارقام : 

  1. 17011 لسنة 2018 جنح المقطم
  2. 227 لسنة 2015 جنح المقطم
  3. 7042 لسنة 2020 جنح اطفيح
  4. 8554 لسنة 2013 جنح المقطم والمقيدة برقم 18446 لسنة 2018 جنح مستأنف جنوب القاهرة
  5. 6028 لسنة 2016 جنح المقطم والمقيدة برقم 18458 لسنة 2016 جنح مستأنف جنوب القاهرة
  6. 767 لسنة 2012 جنح الخليفة والمقيدة برقم 18274 لسنة 2018 جنح مستأنف جنوب القاهرة
  7. 9746 لسنة 2017 جنح المقطم والمقيدة برقم 18447 لسنة 2018 جنح مستأنف جنوب القاهرة
  8. 160 لسنة 2015 جنح المقطم والمقيدة برقم 6650 لسنة 2007 جنح مستأنف جنوب القاهرة
  9. 9228 لسنة 2016 جنح المقطم والمقيدة برقم 6614 لسنة 2017 جنح مستأنف جنوب القاهرة
  10. 9023 لسنة 2012 جنح المقطم والمقيدة برقم 6482 لسنة 2017  جنح مستأنف جنوب القاهرة
  11. 16875 لسنة 2018 جنح المقطم والمقيدة برقم 11260 لسنة 2019 جنح مستأنف جنوب القاهرة .
أحكام جنائية القضاء الادارى الداخلية وزارة الداخلية التسجيل الجنائي بيانات التسجيل الجنائي

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