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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اكتشفوا علاقة القتيل بأختهم.. أشقاء أبو النمرس اليوم أمام الجنايات

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة 4 أشقاء لاتهامهم بقتل شاب لعلاقته بشقيقتهم في الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدني دياب مهران علي، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل عبد الحميد، سمير صلاح الدين محمد عبد المنعم، أحمد عبد العاطي محمود الشافعي وحضور محمود الصافي ممثل النيابة العامة.

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وأحالت جهات التحقيق بالجيزة 4 أشقاء للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل عامل وتقطيع جثمانه إلى أجزاء، ووضعها داخل أكياس بلاستيك بإحدى الشقق التابعة لدائرة قسم الجيزة، وإلقائها في إحدى الترع "مصرف" بمنطقة أبو النمرس، للتخلص منها وإخفاء معالم جريمتهم، بسبب اكتشافهم وجود علاقة بين المجني عليه وبين شقيقتهم.

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وتبين من التحقيقات، أن المتهمين قاموا عقب علمهم بالعلاقة بين المجني عليه وشقيقتهم، باستدراجه إلى إحدى الشقق السكنية الخاصة بأحدهم بعدما أقنعوه بإجراء جلسة عرفية لحل المشكلة بينهم، إلا أنه فور وصول الضحية إلى الشقة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهمين، فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، حتى سقط على الأرض وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بعد ذلك بتقطيع جثة المجنى عليه إلى أشلاء، ووضعوها داخل أكياس بلاستيكية، وتوجهوا إلى إحدى الترع في منطقة أبو النمرس، وقاموا بإلقاء أجزاء الجثة في مناطق مختلفة بقصد إخفاء معالم جريمتهم.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين بقتل عامل، وتمزيق جثته لأشلاء، والتخلص منها بمصرف مائي في أبو النمرس، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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