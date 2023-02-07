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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كل شيء مشتعل.. إعلان عاجل من السويد بشأن الانضمام لحلف الناتو

تركيا والسويد
تركيا والسويد

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الثلاثاء، إن السويد مستعدة لاستئناف المفاوضات مع تركيا بشأن الانضمام إلى حلف الناتو بمجرد استعداد أنقرة لذلك.

كل شيء مشتعل

وقال كريسترسون، في مؤتمر صحفي، “أول شيء يتعين علينا القيام به هو تهدئة الوضع. من الصعب إجراء محادثات جيدة عندما يكون كل شيء مشتعلًا حرفيًا ... دعونا نهدأ، دعونا نأخذ في الاعتبار الاعتبارات الأمنية ونعود إلى طاولة المفاوضات. أعتقد أن هناك شروطًا جيدة لذلك".

كما حث رئيس الوزراء السويدي، على مراعاة حقيقة الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا والمقرر إجراؤها في مايو.

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وقال: “تركز كل دولة على السياسة الداخلية عندما يتعلق الأمر بالانتخابات. لذلك، بمجرد أن تصبح جاهزة سيتم استئناف المفاوضات. من الواضح أننا مستعدون، وأصدقاءنا في فنلندا مستعدون أيضًا لهذه المفاوضات”.

تركيا حلف الناتو أنقرة السويد

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