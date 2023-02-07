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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشراكة مع كرواتيا استراتيجية..

نائب : سياسة مصر الخارجية تميزت بالتنوع والانفتاح في عهد الرئيس السيسي

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، أن مصر وكرواتيا تربطهما علاقلات صداقة قوية على مدار عقود واتسمت هذه العلاقات بالتميز والتفرد بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر حيث حرص على تدعيم علاقات مصر  بدول الخارج على مستوى القارات.
 

واشاد نصير، باستقبال الرئيس السيسي ،للرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش في أول زيارة له للقاهرة والتي ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بأفاق التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي


وأثني اللواء طارق نصير،علي ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقديره لدولة كرواتيا في ضوء مواقفها السياسية الداعمة لقضايا محورية بالنسبة لمصر وفي مقدمتها ملف سد النهضة داخل المحافل الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي إلى جانب التوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك


وأوضح نصير،ان الرئيس السيسي حريص على انفتاح مصر على دول العالم وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتعد كرواتيا احد آلابواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي الأمر الذي يساهم في زيادة التبادل التجارى من جانب وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب أخر خاصة أن مصر احرزت تقدما ملموسا في مجال إنتاج الطاقة و مواردها  من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وإنشاء منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها مصر وحاليا تتهيأ لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والنهوض بالطاقه المتجددة كطاقة الشمس والرياح وهو ما يساهم في تشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر في هذا المجال


ووجه اللواء طارق نصير الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنفتاحها 
على كل الأقاليم وسعيها إلي توسيع وتنويع شراكاتها الاستراتيجية في ظل التحديات التي تواجه العالم

الرئيس السيسي الاستثمار الطاقة اوروبا الاتحاد الأوروبي

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