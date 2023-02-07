مدير معهد إعداد القادة: خطة لتأهيل طلاب الجامعات لتحقيق التنمية المجتمعية

نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي معسكرين لطلاب الجامعات خلال إجازة منتصف العام “معسكر لإعداد القائد العربي” معسكر لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بهدف تنمية قدرات طلاب الجامعات والعمل على إعداد قادة من الطلاب قادرون على تحقيق التنمية المجتمعية.

قال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي إن هذه المسكرات ضمن خطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

وأشار إلى أن المعهد يعمل على إعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الاستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي.

وانطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وذلك تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

يأتي ذلك انطلاقاً من إعلان 2023 عاما للشباب العربى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي قادر على تحمل المسئولية.