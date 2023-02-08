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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم 8-2-2023 في القاهرة والجيزة وإسكندرية وأسوان

صدى البلد

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾.. مع بداية كل يوم يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة، لأن الصلاة على وقتها من أحب وأفضل الأعمال عند الله عز وجل.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة كل يوم.

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:١٣ ص، وما بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و 13 دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله  في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجْر ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٤١ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٥ م

المَغرب ٥:٣٨ م

العِشاء ٦:٥٦ م

صلاة بالنهار تفتح لها أبواب السماء وتعدل قيام الليل.. يغفلها الكثيرون

ختم الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. لن تأخذ من وقتك الكثير

مواقيت الصلاة فى الجيزة 

الفجْر ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٤١ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٥ م

المَغرب ٥:٣٨ م

العِشاء ٦:٥٧ م

 

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية 

الفجْر ٥:١٩ ص

الشروق ٦:٤٨ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:١٩ م

المَغرب ٥:٤١ م
 

العِشاء ٧:٠١ م

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مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجْر ٥:٠٣ ص
 

الشروق ٦:٢٦ ص
 

الظُّهْر ١٢:٠٣ م
 

العَصر ٣:١٥ م
 

المَغرب ٥:٣٩ م
 

العِشاء ٦:٥٤ م

 

مواقيت الصلاة فى أسيوط 

الفجْر ٥:١١ ص

الشروق ٦:٣٧ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٩ م

المَغرب ٥:٤٢ م

العِشاء ٦:٥٩ م

 

مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد 

الفجْر ٥:٢٦ ص

الشروق ٦:٥٠ ص

الظُّهْر ١٢:٢٥ م

العَصر ٣:٣٨ م

المَغرب ٦:٠١ م

العِشاء ٧:١٦ م

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