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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المنوفية .. برلماني يطالب الحكومة بإستكمال مشاريع الصرف الصحي بقوسينا وبركة السبع

عصمت زايد عضو مجلس
عصمت زايد عضو مجلس النواب

أكد عصمت زايد عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، تقدمة طلب احاطة للمستشار حنفي جبالي لتوجيهه لوزير الاسكان ورئيس مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال اعمال مشاريع الصرف الصحي بقرى محافظة المنوفية وخاصة مركزي قويسنا وبركة السبع.

مشاريع الصرف الصحي

واكد"زايد" لـ"صدي البلد"، أن مشاريع الصرف الصحي بمركزي قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية معطلة منذ اكثر من 10 سنوات برغم اقتراب الانتهاء من هذه المحطات بنسبة تنفيذ 90% بسبب توجه الشركات المنوطة باتمام مشاريع الصرف الي قرى اخرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

واشار عضو مجلس النواب الي أنه يجب ان يتم الانتهاء من المشاريع القديمة اولا ثم التوجه الي عمل مشاريع صرف جديدة حتي يشعر المواطن بالحياة الكريمة فعندما يتم تعطيل المشاريع التي تم العمل بها ويتم التوجه لمشاريع اخرى لن يشعر الواطن بالتحسن في الخدمات ولكن يشعر بالعكس.

وزير الإسكان مجلس الوزراء الأسكان محافظة المنوفية حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء

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