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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

زياد متغيب عن منزله بالمنيا وأسرته تناشد المسئولين وأهل الخير

صدى البلد

تغيب الشاب زياد محمد رمضان ، البالغ من العمر 21 عاما، عن منزله بقرية البسقلون - التابعة لمركز العدوة - فى محافظة المنيا منذ أسبوع ، ولم تفلح محاولات أسرته في العثور عليه لدى أقاربهم أو أصدقائه أو بمنطقة سكنهم.

 

وقال والد الشاب زياد محمد رمضان ،  في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 21 عاما ، طالب بالفرقه الثالثه جامعه بني سويف، تغيب عن المنزلة بقرية البسقلون - التابعة لمركز العدوة - فى محافظة المنيا ، فى ظروف غامضة، منذ يوم 1 فبراير 2023 ،  ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

 

وأضاف: “ أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01149892305

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

جامعة بنى سويف محافظة المنيا مركز العدوة قرية البسقلون ظروف غامضة اهل الخير

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