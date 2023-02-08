أخبار التعليم.. تحرك عاجل لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 ظهرت اليوم في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ، وسط حالة من الترقب من جميع الطلاب واولياء الأمور .

أعلن د. أيمن عاشور وزير العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية للوقوف على اللمسات النهائية للافتتاح الذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب ، وإشراف الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فاضل مدير المستشفى.

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب جامعة حلوان الفائزين في مسابقة "معًا"، التي أطلقتها الوزارة؛ لإنتاج فيديوهات قصيرة؛ لمواجهة الأفكار الهدامة التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، و الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ولفيف من قيادات وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي، وجامعة الأزهر، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته ال 54 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

قام مركز التوظيف بجامعة عين شمس بقيادة الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، بتنظيم زيارة ميدانية لمصنع شركة فرونيري "Froneri " وهي شركة عالمية لتصنيع الأغذية وذلك بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر يوم الخميس 2 فبراير 2023 لطلاب كليتي التجارة والهندسة.

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الحقوق والدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الدراسات الأفريقية العليا،، متمنيًا لهما المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير كلياتهم والنهوض بهما على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.

يطلق معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى، برامج تدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و المعاهد المصرية و فق خطة الدولة للتنمية 2030.

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية .