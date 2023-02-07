رئيس الهيئة المصرية للكتاب: يجب أن تظل مصر رائدة في الثقافة

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الكتاب يُبنى على بعضه، ولا نستطيع القول بأن هذا العام منقطع عن السنوات الماضية، لكن لابد من تطويره بما يليق بمكانته.

وأضاف "بهي الدين"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الجميع مدرك بحجم المنافسة على الثقافة عالميا أمر مهم، وأننا في مجتمع به اقتصاد معرفي وإبداعي برقم قياسي بالنسبة لكثير من الدول، وأنه لابد أن تظل مصر رائدة ثقافيا، وأن يكون معرض الكتاب منصة صناعة نشر حقيقية ليس فقط للجمهور لكن لمعالجة كل القضايا سواء في الفعاليات الثقافية أو غيرها.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم 500 فعالية ثقافية بمعرض الكتاب، ومئات من المثقفين البارزين من مصر وخارجها، كما وجهت وزيرة الثقافة هذا العام بإقامة قاعة دولية شاركت فيها كثير من الدول التي تتحدث عن الأدب والثقافة بها مثل المجر والدومينيكان وفرنسا والنرويج وغيرها.

ولفت أن معرض الكتاب تميز هذا العام بوجود "البوك تيوبرز" أو صانعي المحتوي في محور خاص بهم، وهم طوال الوقت في فضاء رقمي.

رفع شعار هام للغاية

وأشار إلى أن المعرض هذا العام في البرنامج المهني رفع شعار هام للغاية وهو "حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، في أن يكون هناك احترام لحق المؤلف الموجود ودار النشر.