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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم السيد: الاحتياطي الأجنبي يرتفع للشهر الخامس على التوالي.. فيديو

دكتور عبد المنعم
دكتور عبد المنعم السيد

أكد دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الاحتياطي الأجنبي يرتفع الشهر الخامس على التوالي.

 

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الصادرات المصرية غير البترولية، وصلت إلى 35.6 مليار دولار خلال عام 2022، مؤكدا أنه متوقع الزيادة خلال العام الحالي.

 

 قدمت تمويلات عقارية ضخمة 

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن البنوك المصرية تقدم تمويلات عقارية بقيمة 53.2 مليار جنيه لمحدودي الدخل، مؤكدا أن  البنوك قدمت تمويلات عقارية ضخمة لمحدودي الدخل.

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