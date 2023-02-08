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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد أبو مسلم: أتمني الحصول على فرصة في التدريب بالمنتخبات الوطنية

أحمد أبو مسلم
أحمد أبو مسلم

أبدى أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق تمنياته بأن يلقي عليه مسئولو اتحاد الكرة نظرة من أجل إسناد له مهمة التواجد في المنتخبات الوطنية، خاصة أنه خاض العديد من التجارب التدريبية منذ أن أعلن اعتزاله كرة القدم من ضمنها قيادة الإنتاج الحربي للتأهل إلى الدوري الممتاز مع مؤمن سليمان وكذلك فريق كيما أسوان أحد أندية القسم الثاني في مجموعة الصعيد .

وأكد أنه وهو لاعب قام بتمثيل العديد من المنتخبات الوطنية سواء منتخب الشباب او الاوليمبي وكذلك المنتخب الوطني الاول .

وقال: بالنظر إلى كرة القدم المغربية والتي تطورت بشكل كبير جدًا في الفترة الحالية قاموا بالاعتماد علي المدربين الوطنيين الشباب. 

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