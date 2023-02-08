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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تقنية جديدة.. كيف يمكننا رصد الزلازل قبل وقوعها؟

زلزال مدمر AFP
زلزال مدمر AFP

توفر تقنية جديدة لرصد الزلازل بعد أن أعلن فريق دولي من الباحثين بقيادة الدكتور إسحاق ليور، من معهد علوم الأرض في الجامعة العبرية في القدس الغربية، أن الألياف الضوئية يمكن أن تعطي تحذيراً من الزلزال في البحار، وتوفر طرق مراقبة الزلازل الحالية إنذاراً مبكراً للزلازل على الأرض.

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وبحسب ما ذكره أحد المواقع‘ قال ليور إنه في العادة لا يتم اكتشاف الزلازل في قاع البحر إلا بعد مرور عشرات الثواني على حدوثها. 

ومع ذلك، فإن الزلازل الأكبر والأكثر تدميراً على الأرض تحدث في البحار، ولذلك تم تركيز الأبحاث عليها.


وقال إسحاق ليور، الذي نُشرت دراسته في دورية «Nature's Scientific Reports»، إن «الزلازل التي تحدث في قاع البحار أو في المناطق التي لا توجد فيها أجهزة استشعار، يمكن أن تؤدي إلى الكشف المتأخر عن طريق التقنيات الحالية مما يعيق حالة التأهب».

 وتابع: «في الآونة الأخيرة، تم تطوير طريقة مبتكرة لرصد الزلازل باستخدام الألياف الضوئية، بما في ذلك تلك المستخدمة في جميع أنحاء العالم للاتصال عبر الإنترنت، على نطاق واسع».


وأكد ليور أنه باستخدام هذه التقنية، «يمكن استشعار خطر قدوم الزلازل في قاع البحر حتى نصف دقيقة قبل الطرق القياسية الحالية، «وهذه ثوان لكنها حاسمة»، ويمكنها أن تنقذ أرواح البشر.

 فالألياف الضوئية، بما في ذلك تلك من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية، يمكنها أن تحدد شدة الزلازل وإمكان حدوث دمار بسرعة كبيرة، مما يضيف ثواني إنذار حرجة للزلازل المدمرة.


ولفت إلى أن استخدام ألياف الإتصالات من الشركات التجارية، يعد ميزة مهمة للغاية للمناطق المعرضة للزلازل، مثل شيلي واليابان والساحل الغربي لأمريكا الشمالية وأيضًا إسرائيل».


 

الزلازل تقنية

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