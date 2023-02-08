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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لصدى البلد.. حملات مكبرة على التكاتك بشارع إسكندر إبراهيم بالإسكندرية

ضبط تكاتك بالإسكندرية
ضبط تكاتك بالإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية حملات مرورية بمنطقة اسكندر إبراهيم، والمناطق المحيطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بها، وذلك استجابة لاستغاثة السكان المنشورة على موقع صدى البلد.

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وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد ١٢٤ مركبة توكتوك مخالفة، وعدد 37 مخالفة سير بدون  لوحة معدنية، و٨٥٦ مخالفة سير بدون رخصة قيادة، وعدد ٨٨ مخالفة سير عكس الاتجاه.

جاء ذلك عقب نشر صدى البلد استغاثة بتاريخ ١٧ يناير الماضي، متضمنا خبر تحت عنوان سكان اسكندر ابراهيم ميامى يستغيثون من فوضى انتشار التكاتك.

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