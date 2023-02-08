رصد منطاد تجسس صيني فوق هاواي وفلوريدا عام 2019

انجرف منطاد تجسس صيني "عبر هاواي وعبر فلوريدا" أثناء قيامه "بالطواف حول العالم" في عام 2019، قبل أربع سنوات من قيام الجيش الأمريكي بإسقاط واحد آخر في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير مخابرات القوات الجوية الأمريكية استعرضته شبكة سي إن إن.

أطلقت الصين المنطاد على ارتفاعات عالية وسيطرت عليه، والذي كان "قادرًا على العمل من" 65000 قدم إلى 328000 قدم ولعدة أشهر في كل مرة " في عام 2019، وفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه شبكة سي إن إن. ولم يوضح التقرير متى علمت الولايات المتحدة ببالون 2019.

وتأتي أخبار تقرير المخابرات وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وخلافات حزبية بين السياسيين الأمريكيين حول منطاد صيني على ارتفاع شاهق اجتاز الولايات المتحدة قبل أن يتم إسقاطه فوق المحيط الأطلنطي يوم الأحد.

وأرجأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رحلة كانت مقررة إلى بكين بعد رصد البالون.

ووصفت الصين- التي تزعم أن المنطاد كان يعمل في مراقبة الطقس وتم تفجيره عن مساره- رد الولايات المتحدة بأنه "غير مقبول وغير مسؤول".