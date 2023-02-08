بعد إقالته من منصبه.. عثمان الجرندي يوجه رسالة هامة إلى الرئيس التونسي

أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي من منصبه، الثلاثاء، ولم تكشف الرئاسة التونسية أي تفاصيل إضافية.

وبعد إقالته، كتب وزير الخارجية التونسي المقال، عبر صفحته على "تويتر": "انتهت اليوم مهامي كوزير للشؤون الخارجية بعد سنوات 3 ، وفي ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا".

وأضاف الجرندي: "كل التقدير للرئيس على ثقته ولرئيسة الحكومة ولإطارات الوزارة"، متابعا: "سأظل حيثما كنت، في خدمة هذا الوطن، كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها".

وكانت قد أصدرت الرئاسة التونسية بيان قرر فيه الرئيس التونسي، قيس سعيد تعيين نبيل عمار وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بدلاً من عثمان الجرندي.