عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إقالته من منصبه.. عثمان الجرندي يوجه رسالة هامة إلى الرئيس التونسي

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي السابق

أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي من منصبه، الثلاثاء، ولم تكشف الرئاسة التونسية أي تفاصيل إضافية.

وبعد إقالته، كتب وزير الخارجية التونسي المقال، عبر صفحته على "تويتر": "انتهت اليوم مهامي كوزير للشؤون الخارجية بعد سنوات 3 ، وفي ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا". 

وأضاف الجرندي: "كل التقدير للرئيس على ثقته ولرئيسة الحكومة ولإطارات الوزارة"، متابعا: "سأظل حيثما كنت، في خدمة هذا الوطن، كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها".

وكانت قد أصدرت الرئاسة التونسية بيان قرر فيه الرئيس التونسي، قيس سعيد تعيين نبيل عمار وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بدلاً من عثمان الجرندي.

الرئيس التونسي عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الرئاسة التونسية تونس نبيل عمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تونس ترسل مساعدات لسوريا وتركيا

تونس.. إقالة وزير الشئون الخارجية

تونس.. قيس سعيد: مستعدون لتقديم يد العون إلى سوريا وتركيا

عيد ميلاد عائشة بن أحمد.. اختيرت ضمن أجمل 10 نساء في تونس

ارتفاع طفيف للتضخم في تونس يصل لـ10.2% في يناير

تونس .. قيس سعيد يطالب بمحاسبة كل من أجرم بحق الشعب

تونس.. حالة من الذعر تسيطر على المواطنين بسبب مادة المرجين

تونس.. سفراء جدد يؤدون القسم أمام قيس سعيد

ترشيحاتنا

محمود فتح الله يُعلنها: الزمالك كان يرغب في ضم عبدالله السعيد

أمريكا ترفع حالة الاستعداد الأمني قبيل إلقاء الرئيس بايدن خطاب حالة الاتحاد

بسبب 3 ملفات هامة.. آبي أحمد يذهب إلى فرنسا ويلتقي ماكرون

أيمن الكاشف: نتمنى أن يحقق الأهلي المعجزة الكروية ويصل لنهائي كأس العالم للأندية|فيديو

هاتها وانت جاى .. كيا سورينتو موديل 2023 بالسعودية

مالك FTX يوافق على عدم استخدام التطبيقات المشفرة كشرط لإطلاق سراحه بكفالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

بالصور|شاب مصري يجمع القمامة ويتدرب مساء لتحقيق حلمه بالوصول للعالمية بكمال الأجسام

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقدونس بكثرة؟ .. إليك الفوائد والأضرار

يا وجع القلب..أب لم يترك يد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض بالبرد القارص

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ