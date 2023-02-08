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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل عبد العزيز يؤدي مناسك العمرة.. شاهد

وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز

شارك الفنان وائل عبد العزيز صورة  الكعبة المشرفة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وعلق وائل قائلاً:"توكلنا على الله،اللهم لبيك عمرة  بنية صادقه خالصة لوجهك الكريم.

وعلى صعيد آخر، كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن خطوة مفاجئة حيث أعلن اتجاهه للغناء.

وقال وائل عبد العزيز عبر برنامج “ et بالعربى ”، «إنها ليست المرة الأولى ولكن بداية ظهوره كانت تجربة غنائية بأغنية ”مش هسمعك».

 وتابع وائل عبد العزيز “أخدنى التمثيل لأنى بحب التمثيل جدا ولكن مع النقلة الكبيرة اللى حصلت للموسيقى فى مصر رجعت مرة تانية بكذا أغنية منها الراب وتراب شعبى وانتهيت من تصوير فيديو كليب”.

اخبار وائل عبد العزيز الفنان وائل عبد العزيز

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