وزير الخارجية الروسي يصل نواكشوط لإجراء مباحثات مع الرئيس الموريتاني

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى مطار نواكشوط أم التونسي حيث كان في استقباله وفدا برئاسة وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق.

ويتوقع أن يجرى رئيس الدبلوماسية الروسية اليوم الأربعاء مباحثات مع نظيره الموريتاني قبل أن يستقبله الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي في نوكشوط.

وتدخل الزيارة الأولى من نوعها للافروف إلى نواكشوط ضمن جولة يجريها لافروف في المنطقة، بدأ أمس الأول (الاثنين) من العاصمة المالية باماكو.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد زار روسيا عام 2019 للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية.

وفي شهر يوليو الماضي زار وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي روسيا ووقع اتفافية للتعاون العسكري.

