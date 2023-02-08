مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم العديد من المباريات الهامة، وتأتي أبرزها مباراة الأهلي أمام ريال مدريد بنصف نهائي مونديال الأندية، وباريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كأس فرنسا.

مواعيد مباريات مونديال الأندية

الأهلي ضد ريال مدريد – 9 مساء – SSC 1HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس فرنسا

ليون ضد ليل – 7.15 مساء

أنجيه ضد نانت – 7.15 مساء

أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان – 10.10 مساء

تولوز ضد ستاد ريمس – 7.15 مساء

فييرزو ضد جرينوبل – 7.15 مساء

أوكسير ضد روديز – 7.15 مساء

باريس أف سي ضد أنيسي – 7.15 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا



نورنبرج ضد فورتونا دوسلدورف – 7 مساء

بوخوم ضد بوروسيا دورتموند – 9.45 مساء

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي

سندرلاند ضد فولهام – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي والقنوات الناقلة

النجم الساحلي ضد النادي البنزرتي – 3 مساء

الترجي التونسي ضد أمل حمام سوسة – 3 مساء

النادي الصفاقسي ضد هلال الشابة - 3 مساء

مستقبل الرجيش ضد الإتحاد المنستيري – 3 مساء

الملعب التونسي ضد إتحاد تطاوين – 3 مساء

إتحاد بن قردان ضد مستقبل سليمان – 3 مساء

الأولمبي الباجي ضد النادي الأفريقي – 3 مساء

أولمبيك سيدي بوزيد ضد نجم المتلوي – 3 مساء