بايدن أمام الكونجرس: معدل البطالة انخفض لـ3.4% وهو الأدنى خلال 50 عامًا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه عن حالة الاتحاد، إن التضخم أصبح مشكلة عالمية بسبب تضرر سلاسل الإمداد واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، واصفا هذه الحرب بأنها "حرب بوتين غير العادلة والوحشية في أوكرانيا التي أثرت على إمدادات الطاقة والطعام".

وخلال العامين الماضيين، تقدم 10 ملايين أمريكي لبدء أعمال تجارية جديدة، حسبما أشار بايدن.

وحث الرئيس الأمريكي على دعم البنى التحتية في الولايات المتحدة من أجل تقوية الاقتصاد، مشيراً إلى أنه "اعتدنا أن نكون الدولة الأولى في العالم فيما يتعلق بالبنى التحتية، إلا أننا الآن في المرتبة الثالثة عشر عالمياً".

وقال بايدن إن أكثر من مليون أمريكي فقدوا حياتهم خلال موجة كوفيد-19 .. وعلى الرغم من أن الفيروس لم يختف، فإننا قد كسرنا قبضته علينا".

ودعا الرئيس الأمريكي، الكونجرس إلى رفع سقف الديون، قائلا إن إدارته "خفضت العجز بأكثر من 1.7 تريليون دولار، وهو أكبر خفض للعجز في التاريخ الأمريكي".

وأوضح بايدن أنه في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة "ارتفع العجز في الولايات المتحدة أربع سنوات متتالية، وبسبب ذلك العجز القياسي، لم يضف أيُ رئيس إلى الدين القومي في أي أربع سنوات أخرى أكثر من سلفي".

وحث الرئيس الأمريكي أيضاً السلطات على تمرير "الحد الأدنى لضريبة دخل الملياردير"، حيث قال "يجب ألا يدفع ملياردير معدل ضرائب أقل مما يدفعه مدرس أو رجل إطفاء".

وفي الوقت نفسه، قال بايدن إنه يقترح "مضاعفة الضريبة أربع مرات على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات وأن نشجع الاستثمارات طويلة الأجل بدلاً من ذلك".

وفي خطابه، أعلن الرئيس الأمريكي عن إلزام جديد يطالب بتصنيع جميع مواد البناء المستخدمة في مشاريع البنية التحتية الفيدرالية داخل الولايات المتحدة، مشيراً في ذلك إلى "الخشب والزجاج والجدران الجافة وكابلات الألياف البصرية".

وأضاف بايدن "وستصنع الطرق والجسور والطرق السريعة الأمريكية من المنتجات الأمريكية أيضاً".

وفي كلمة وجهها مباشرة إلى الشعب الأمريكي، قال بايدن إن خطته الاقتصادية تدور حول "الاستثمار في الأماكن والأشخاص الذين تم نسيانهم وسط الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها العقود الأربعة الماضية".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن إدارته تركز بشكل أساسي على الاقتصاد وإعادة بنائه، مؤكداً على أن معدل البطالة انخفض إلى 3.4% وهو الأدنى في 50 عامًا.

وأوضح بايدن أن إدارته تمكنت في الوقت نفسه من توفير 800 ألف وظيفة في قطاع التصنيع، واصفاً إياه بأنه "الأسرع نمواً خلال 40 عامًا".