عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن أمام الكونجرس: معدل البطالة انخفض لـ3.4% وهو الأدنى خلال 50 عامًا

بايدن خلال خطاب حالة
بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي الثاني له رئيسًا لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه عن حالة الاتحاد، إن التضخم أصبح مشكلة عالمية بسبب تضرر سلاسل الإمداد واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، واصفا هذه الحرب بأنها "حرب بوتين غير العادلة والوحشية في أوكرانيا التي أثرت على إمدادات الطاقة والطعام".
وخلال العامين الماضيين، تقدم 10 ملايين أمريكي لبدء أعمال تجارية جديدة، حسبما أشار بايدن.
وحث الرئيس الأمريكي على دعم البنى التحتية في الولايات المتحدة من أجل تقوية الاقتصاد، مشيراً إلى أنه "اعتدنا أن نكون الدولة الأولى في العالم فيما يتعلق بالبنى التحتية، إلا أننا الآن في المرتبة الثالثة عشر عالمياً". 
وقال بايدن إن أكثر من مليون أمريكي فقدوا حياتهم خلال موجة كوفيد-19 .. وعلى الرغم من أن الفيروس لم يختف، فإننا قد كسرنا قبضته علينا".
ودعا الرئيس الأمريكي، الكونجرس إلى رفع سقف الديون، قائلا إن إدارته "خفضت العجز بأكثر من 1.7 تريليون دولار، وهو أكبر خفض للعجز في التاريخ الأمريكي".
وأوضح بايدن أنه في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة "ارتفع العجز في الولايات المتحدة أربع سنوات متتالية، وبسبب ذلك العجز القياسي، لم يضف أيُ رئيس إلى الدين القومي في أي أربع سنوات أخرى أكثر من سلفي".
وحث الرئيس الأمريكي أيضاً السلطات على تمرير "الحد الأدنى لضريبة دخل الملياردير"، حيث قال "يجب ألا يدفع ملياردير معدل ضرائب أقل مما يدفعه مدرس أو رجل إطفاء". 
وفي الوقت نفسه، قال بايدن إنه يقترح "مضاعفة الضريبة أربع مرات على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات وأن نشجع الاستثمارات طويلة الأجل بدلاً من ذلك". 

وفي خطابه، أعلن الرئيس الأمريكي عن إلزام جديد يطالب بتصنيع جميع مواد البناء المستخدمة في مشاريع البنية التحتية الفيدرالية داخل الولايات المتحدة، مشيراً في ذلك إلى "الخشب والزجاج والجدران الجافة وكابلات الألياف البصرية". 
وأضاف بايدن "وستصنع الطرق والجسور والطرق السريعة الأمريكية من المنتجات الأمريكية أيضاً".
وفي كلمة وجهها مباشرة إلى الشعب الأمريكي، قال بايدن إن خطته الاقتصادية تدور حول "الاستثمار في الأماكن والأشخاص الذين تم نسيانهم وسط الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها العقود الأربعة الماضية".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن إدارته تركز بشكل أساسي على الاقتصاد وإعادة بنائه، مؤكداً على أن معدل البطالة انخفض إلى 3.4% وهو الأدنى في 50 عامًا.
وأوضح بايدن أن إدارته تمكنت في الوقت نفسه من توفير 800 ألف وظيفة في قطاع التصنيع، واصفاً إياه بأنه "الأسرع نمواً خلال 40 عامًا".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

ترشيحاتنا

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

استمرار تلقى طلبات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة إلكترونيا

دعاء فك الكرب وإزالة الهم .. ردده في دقائق ينقلب حالك للأفضل

الأقل منذ نهاية الاتحاد السوفيتي.. انهيار مبيعات السيارات في روسيا

تعرّض للقتل وفقد إحدى عينيه بسبب كتاباته.. تفاصيل رواية سلمان رشدي الجديدة

بسبب الظروف الصحية..الفنانة ناهد رشدى: توقفت عن التمثيل لسنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب من داخل مسجد بتركيا لحظة حدوث الزلزال.. تفاصيل

بسبب الزلزال المدمر.. اليونسكو: المواقع التاريخية في العراق وسوريا مهددة بالكامل |شاهد

يقوى المناعة ويتحكم في الكوليسترول.. مشروب خارق يتجاهل تناوله الملايين

تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ