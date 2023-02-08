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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب المغربي: لجنة برلمانية لإعادة تقييم العلاقات مع أوروبا

مجلس النواب المغربي
مجلس النواب المغربي

 أعلن مجلس النواب المغربي عن إنشاء لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان "النواب والمستشارين" تقوم بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوربي.
وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي أنه تقرر إنشاء هذه اللجنة خلال اجتماع عقده مكتب مجلس النواب، خُصص لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
وأضاف البيان أنه "على إثر نقاش معمق، تقرر إنشاء لجنة موضوعاتية تقوم بعملية إعادة التقييم، وتضم ممثلين عن المجلسين".
وأوضح أنه تقرر، تنظيم لقاء دراسي وإعلامي، اليوم الأربعاء، حول الهجمات والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي ضد المغرب.
شارك في هذا الاجتماع رؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة.

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