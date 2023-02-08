مركز بحوث العريش يشمل نماذج لأحدث نظم الاستزراع السمكي

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، أن مركز بحوث الأسماك ، هو الأحدث على مستوى الجامعات المصرية، ويشمل نماذج لأحدث نظم الاستزراع السمكى المكثفة وفائقة التكثيف ووحدات للتفريخ وإنتاج زريعة الاسماك ومعامل بحثية وقاعات تدريبية ومكتبة مركزية .

الإستزراع السمكي

ويهدف المركز إلى تأهيل طلاب كلية العلوم الزراعية البيئية وكلية الإستزراع المائى والمصايد البحرية وشباب الخريجين وكل الراغبين فى التدريب على التقنيات الحديثة، للاستزراع السمكى لتحقيق رسالة الجامعة بتخريج كوادر مدربة ومؤهلة وقادرة على المنافسة فى سوق العمل .

كما يهدف المركز الى إجراء الأبحاث والدراسات والاستشارات التى تؤهل جامعة العريش إلى الريادة والتميز فى مجال الاستزراع السمكى بالمنطقة ، وكذا توفير اسماك طازجة وبأسعار تنافسية لأهالى محافظة شمال سيناء ،

وأشار الى انه قد تم الانتاج الفعلى وحققت نظم الاستزراع السمكى كفاءة عالية فى عملية الانتاج السمكى .

وقال، أن المشروع مكون من وحدات التفريخ ورعاية اليرقات ، وإنتاج زريعة الأسماك ، و الإنتاج المكثف متعدد المراحل ، والإنتاج المكثف بنظام إعادة دوران المياه ، والإنتاج المعزولة برقائق البولى ايثيلين عالي الكثافة .

حيث يتم التدريب على نظم الاستزراع السمكي ، و الاستشارات والدراسات السمكية ، و المبيعات والتسويق الترفيهي ،وتصنيع الأغذية والأعلاف السمكية ، التحاليل ومؤشرات جودة المياه.



وأشار إلى لن مركز بحوث الأسماك ، أقيم هذا المشروع على مساحة 15 فدانا ، ويتكون من : 6 أحواض انتاج مكثف ، 7 صوب انتاج متعدد المراحل وصوبتين إنتاج مغلق ، و3 صوب إنتاج زريعة .