برلماني: احتلال مصر المركز الثالث في احتياطي الذهب بسبب اهتمام الرئيس بالصناعة

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصنيف مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نموا فى زيادة الاحتياطى من الذهب على مدار العام المنقضى من مجلس الذهب العالمى لمصر يمثل قوى اقتصادية كبرى للدولة المصرية.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له :" أن هذا التصنيف يؤكد مدى حرص الدولة واهتمامها بصناعة الذهب فى مصر، لافتا إلى أن صناعة المشغولات الذهبية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية طوال الفترة الماضية، ومن ثم خلال الفترة المقبلة سيكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع فى هذه الصناعة على وجه التحديد".

وأشار هندى، إلى أن الدولة المصرية توسعت فى طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن فى صحراء مصر الشرقية، وهناك اهتمام كبير لتطوير المنظومة، وانه جارى العمل لإنشاء مدينة الذهب فى العاصمة الإدارية الجديدة بتصميمات عالمية، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع إنتاج المشغولات الذهبية فى أسوان.

وأضاف هندى، أن القيادة السياسية تريد أن تتحول صناعة الذهب والمجوهرات من عهد الورش الصغيرة إلى المصانع الضخمة القائمة على أحدث تكنولوجيات التصميم والتنفيذ التى تنافس المنتجات الإيطالية والهندية فى الجودة و السعر، خاصة وأن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرى ليكون محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسيا للدول العربية ودول القارة الأفريقية.