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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على الأطعمة التي تساعد في رفع هرمون السعادة

صدى البلد


عرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية نتائج دراسة بحثية تؤكد أن هناك أنواع من الأطعمة تساعد على رفع هرمون السعادة وتعالج الإضطرابات المزاجية والتي يفضل تناولها يوميا .

وعلقت مقدمة البرنامج أن تناول بعض المأكولات يساعد على رفع هرمون السعادة مثل السبانخ وذلك لإحتوائها  على نسبة كبيرة من المغنيسيوم والحديد والتي يمكن تناولها محشية في فطائر صباحا.

 

وتابعت أن الزبادي يعتبر ضمن الأكلات التي تساعد على رفع هرمون السعادة و تحسين الحالة المزاجية؛ بالإضافة إلى أنه يمكن تناولها في وجبه الإفطار؛ مضيفة أن البروتين بجميع أنواعه يساعد في تحسين الحالة المزاجية بالإضافة إلى أن البيض ضمن قائمة الأطعمة التي تساعد في رفع هرمون السعادة وكذلك الاطعمة التي تحتوي على ألوان مثل الفراوله والتوت.

أطعمة الحديد التوت البيض الزبادي

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