ندوة الحركة الوطنية تناقش صورة المرأة في الإعلام وتنتقد استغلال النساء لصناعة التريند

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب ندوة بعنوان "صورة المرأة في الإعلام" حاضر فيها الكاتب الصحفي أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، والإعلامية أسماء حبشي رئيس اتحاد الإعلاميات العرب.

ناقشت الندوة، عددا من المحاور حول ما يثار بأحد البرامج من تأييد الإعلام المصري بشدة للرجل وبرامح أخرى من تأييد المرأة بشدة، وسط تساؤلات هل هذا يساعد في بناء الاسره المصريه ام هدمها ؟ كما ناقشت الندوة الموروث الثقافي للمراه المصريه كيف تغير هذه الأيام وكيفيه بناء الاسره وعدم هدمها والبرامج الموصي بها لمعالجة مشكله الطلاق التي أصبحت تهدد قوام المجتمع المصري .

وقالت أسماء حبشي : لقد تحولنا من فكرة استغلال الترند لصالح المجتمع إلى فكرة استغلال المجتمع لصالح الترند، الترند يتاجر بقضايا المجتمع المصري، وتحولت المرأة لأداة في صناع الترندات لجذب للمتابعين.

وتابعت أسماء حبشي خلال كلمتها بندوة الحركة الوطنية لائحة، أن حديث السوشيال ميديا والترندات هو محتوى البرامج الإعلامية والتوك شو مما يجعل المواطنين لا يتابعوا الإعلام وينظرون له بشكل سيء، كما أن البرامج التي من شأنها الإهتمام بالمرأة وقضاياها هي ايضا تستغلها من أجل إحداث الضجة وتصدر الترند دون وضع مصلحة المرأة ضمن الأولويات مشددة علي ان الإعلان ايضاً يتحكم بشكل كبير في الإعلام، فصاحب المصلحة يكون له القدرة على التحكم في المحتوى المقدم، لا يوجد وجه مفروض على المجتمع المصري من الاعلام الحكومي والخدمي، أما الإعلام الخاص يفرض على المشاهد وجوه معينة من أجل تحقيق المصالح المختلفة.

ومن جانبه قال أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، إن هناك نماذج مشرفة ومضيئة للمرأة لديها قدرات وكفاءات غير عادية سواء علي المستوي السياسي او التنفيذي نماذج تستحق ان تكون في مكانة رفيعة ليس علي المستوي المصري فقط بل علي المستوي العربي والدولي ، كما ان المرأة في السعودية والكويت وعدد من البلدان العربية حظيت بتكريم كبير وحققت طفرة كبيرة في المناصب التي تولتها في مجتمعاتها العربية التي كانت في الماضي لا تستطيع حتي قيادة السيارة لكن الان الاوضاع تبدلت إلي الافضل.

وطالب شرشر بإلغاء الكوتة المخصصة للمرأة في الدستور من خلال إجراء تعديل دستوري جديد مشددا علي ان المراة يمكنها ان تدخل اي سباق انتخابي وتحقق نجاح علي الرجل طالما انها تتوافر فيها الموصفات والقدرات التي تؤهلها للمنافسة والنجاح .

واضاف شرشر ان عمل قانون موحد للإعلام امر هام خاصة وان الاعلام المصري كان يقود قاطرة الاعلام في المنطقة والعالم العربي مشيرا الي اعلام السوشيال ميديا الذي بات مؤثرا في كل امور حياتنا ويقود الرأي العام بشكل يشبه الي حد كبير وجود مؤامرة غربية ضد قيمنا ومبادئنا واصولنا الشرقية فالاعلام أصبح أكبر واكثر تاثيرا من القوى العسكرية، وكان له دور في إسقاط دول وإحراق شعوب.

واضاف شرشر في الفترة الأخيرة فقدت كثير من القنوات مصداقيتها لدى المواطن، فنحن لا نحتاج إعلام يحابي بل نحتاج اعلام يعبر عن المواطن فالإعلام المصري بعد الهزيمة في 1967 قام بدور كبير في التعبئة وتوحيد الجبهة الداخلية، نحن الآن بحاجة لهذا الاعلام الذي يعيد ثقة المواطن في الدولة.

الندوة نظمتها أمانة العلاقات الخارجية بالحزب برئاسة الدكتور ابراهيم مطر امين الامانة بالمركزية وامانة الشباب بالحركة الوطنية برئاسة الدكتور احمد نشأت امين الشباب.