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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيلة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تفتح ملف تعثر تنفيذ قانون وحدات الطعام المتنقلة

النائبة/ هالة أبو
النائبة/ هالة أبو السعد،وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن تعثر تطبيق القانون رقم  ۹۲ لسنة ۲۰۱٨ لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وصدر القانون وتم نشرة بالجريدة الرسمية ۱۱ يونيو ۲۰۱۸ لتمر السنوات ومع مطالبات النواب ممثلي الشعب بفتح منافذ جديدة تستوعب طاقات الشباب بشكل امن واقتصادى وقانونى حيث جددت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب توصيتها للجهات المختصة بالحكومة بتفعيل قانون عربات الطعام وتيسير إجراءات اصدار التراخيص بجلستها بمجلس النواب ٢٥ يوليو ۲۰۲۱ وذلك في اطار الحرص على دمج ودعم التوجه للاقتصاد الرسمي وتحفيز الشباب ودعمهم.

 

وأكملت هالة أبو السعد فى بيان صحفى لها: شهد القانون فترة زمنية من التعثر أدى الى مشاكل وضياع فرص هامة للشباب بشكل صحيح وخاصة وأن التشريع يتضمن كافة التسهيلات والتيسيرات لدعم الشباب في فتح مشروع خاص بهم بهذا الصدد ويضمن توافر الاشتراطات الصحية بها مما سيؤدى لتخفيض معدل البطالة.

 

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة :فى إطار حرص لجنة المشروعات بمجلس النواب على تتبع دراسة الأثر التشريعي لقانون عربات الطعام وحصيلة الاستفادة منه واختصار وقت الإجراءات والأوراق ، إلا أننا فوجنا بان محافظة كفر الشيخ اصدرت عقود إذعان وهو عقد إشغال وليس عقدا يتفق وصحيح القانون المشار إليه وهو قانون ۹۲  لسنة ۲۰۱۸ لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة بل وعند التنفيذ تم توجيه طلبات للشباب المتقدم للحصول على فرصة إقامة مشروع وحدة طعام منها توفير إحداثيات من المركز التكنولوجي وكذلك توجيه تكليف توصيل المرافق ورد الشي إلى أصله وأعباء وعقبات مالية.

 

وطالبت النائبة/ هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بتفعيل قانون العربات الطعام وتيسير إجراءات اصدار التراخيص لدعم الشباب في فتح مشروع خاص مما سيؤدي لتخفيض معدل البطالة.

طلب احاطة وزير التنمية المحلية وحدات الطعام المتنقلة طاقات الشباب الإشتراطات الصحية

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