عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل خارجية الشيوخ يتضامن مع الشعبين السوري والتركي.. ويثمن دور مصر الإنساني

النائب الدكتور عفت
النائب الدكتور عفت السادات وكيل خارجية الشيوخ

أعلن النائب الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، تضامنه الكامل مع الشعبين السوري والتركي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وخلف آلاف القتلى والمصابين.

وأعرب "السادات"، فى بيان صحفى له، عن خالص تعازيه للضحايا، سائلا المولى الرحمة والشفاء العاجل لجميع المصابين في سوريا وتركيا.

وأشاد بالموقف الرسمي للدولة المصرية المساند والداعم لسوريا وتركيا لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم جميع أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد.

وقال "السادات" إن توجيهات القيادة الرئيسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بارسال  جمهورية مصر العربية 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات  طبية عاجلة لسوريا وتركيا، يدل على إنسانية الدولة المصرية.

الزلزال المدمر القتلى المصابين النائب الدكتور عفت السادات سوريا تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

مفأجاة صادمة| هل حركت الزلازل المدمرة تركيا نحو الغرب 3 أمتار

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

ترشيحاتنا

النقل: تصنيع 100 حافلة كهربائية محليا للعمل في مشروع الأتوبيس الترددي السريع

قناة مصرية وAEA.. بالتردد| القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريال بكأس العالم للأندية

حوافز وتسهيلات لـ أصحاب المنشآت الصناعية للنهوض بالمنتج الوطني

شيخ الأزهر يدعو العالم للانتفاضة لإغاثة المحاصرين والمنكوبين فى سوريا وتركيا

وزير الرياضة يوجه بتطوير منصة «طور وغير» لإضافة خدمات للشباب

وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لقادرون باختلاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج نجمي بوليوود سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني| صور

يعيش باليابان.. بانشو أتعس قط في العالم لهذا السبب.. صور

كأنه عندنا.. مشاهد حفل زفاف صيني تثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا..فيديو

هند بومشمر تعلن رغبتها في تبني الرضيعة المولودة بزلزال سوريا

فيديو

كاميرا مراقبة في عقار رقم ٧ تكشف أخلاق الجار غير الأمين والسكرتيرة

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ