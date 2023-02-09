عاجل
تركيا تنشئ أكثر من 92 ألف خيمة للأهالي في مناطق الزلزال أهم أخبار توك شو.. ارتفاع احتياطي الذهب المصري.. وزلزال يضرب سوريا ولبنان ووفاة مصريين في تركيا موجز السوشيال: مهيب عبد الهادي يوجه رسالة حادة بعد الشماتة في الأهلي.. وفرج عامر يدعم الأحمر بعد الهزيمة الصحف السعودية: سفارة المملكة في تركيا تبحث عن فتاة تم إبلاغ اختفائها بسبب الزلزال.. الأرصاد تحذر من أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالطقس الأمواج هائجة.. كافيهات ومطاعم رأس البر بدمياط تدمرت .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

آليات التعاقد أون لاين.. للمستهلك حق تعديل الطلب خلال 7 أيام| تفاصيل

حماية المستهلك
حماية المستهلك

تضمن قانون حماية المستهلك، بعض الضوابط والإجراءات لـ التعاقد عن بعد و آليات ضمان حقوق المستهلك ، حيث نص القانون في مادته الـ 36 على أنه لا تسرى أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب الأحوال، فى الحالتين الآتيتين:

1 - الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول فى سوق رأس المال.

2- التعاقد للاشتراك فى الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل.

 

وطبقا للقانون ، يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:

1 - بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

2 - بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.

3 - ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.

4 - مدة العرض.

5 - الضمان الذى يقدمه المورد.

6- الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

لايفوتك||

 

txt

حماية المستهلك: متابعة المواطنين لأسعار السلع قبل وبعد الأوكازيونات إيجابية

txt

تعرف على سبب استدعاء حماية المستهلك لبعض سيارات أوبل فى مصر

7 - مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.

8 - تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.

9 - أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

10 - بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.

11 - بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد.

وأى بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق فى تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك فى الأحوال وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وفى غير الأحوال المستثناة التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها فى المادة (٣٧) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكترونى أو بأى وسيط إلكترونى آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التى تضمنها عرض المورد . 

قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك التعاقد عن بعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

كيلو الفراخ بـ 45 جنيها خلال أيام.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

أول تعليق من إدارة الأهلي بعد رباعية ريال مدريد

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

ترشيحاتنا

آليات التعاقد أون لاين.. للمستهلك حق تعديل الطلب خلال 7 أيام| تفاصيل

ننشر أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 فبراير

البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 9-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج تعشق النميمة.. نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض.. علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم

اوعى تقوله سر.. 4 أبراج تعشق النميمة.. من هم؟

علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم| انتبه

في اليوم العالمي لـ البيتزا.. طرق مختلفة لتحضيرها بالبيت

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ