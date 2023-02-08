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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيتش: مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان "وكالة "فيتش": مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023" يسلط فيه الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية التي جاءت في أحدث تقارير المنظمة، ومن أهمها تأكيد الوكالة قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من التمويل الخارجي لعام 2023 بواقع 22 مليار دولار.

وتوقعت الوكالة انخفاضًا في عجز الحساب الجاري لمصر ليسجل 3.6% خلال 2022/2023 مقارنة بـ4.1% خلال 2021/2022.

 كما حقق عجز الميزان التجاري للسلع انخفاضا قدره 7.4 مليارات دولار في 2022/2023 ليصل إلى 36 مليارًا بالمقارنة بـ 43.4 مليار دولار في 2021/2022.  كما توقعت الوكالة ارتفاعا في الصادرات المصرية من السلع بنحو 3% في 2022/2023.

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