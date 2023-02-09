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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

صدى البلد

أثارالعالم والباحث الهولندي المختص في الزلازل فرانك هوغيربيتس موجة كبيرة من الجدل بسبب تغريده نشرها قبل وقوع زلزال تركيا بثلاثة ايام والذي كشف خلالها تفاصيل وقوع الزلازل المدمر ثن عاد ونشر تغريدة جديدة بشأن ما يحدث خلال الأيام المقبلة .

باحث يتنبأ بوقوع زلزال تركيا 

نشر العالم والباحث الهولندي فرانك هوغيربيتس  تغريدة عبر حسابه على تويتر كتب فيها عن وقوع زلزال تركيا بادق تفصيله حيث كتب :"إن عاجلاً أم آجلاً، ستكون هناك هزة أرضية بقوة 7.5 درجة ستضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

زلزال تركيا زلزال سوريا عالم زلازل الباحث الهولندي

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