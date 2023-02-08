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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تثمن جهود الداخلية وأجهزة الدولة في احتواء أزمة الوراق

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر لوزارة الداخلية، والأجهزة المعنية بالدولة تقديرا لجهودهم في احتواء أزمة منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتي انتهت بإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم  خلال تلك الأحداث فور استيفاء الإجراءات القانونية .

وثمنت التنسيقية هذا الجهد من قبل أجهزة الدولة، باعتباره يعكس الخطوات الإيجابية المتخذة من جانبها سواء بالدعوة للحوار الوطني، أو التعامل الجاد في مثل تلك الملفات بما  ينعكس إيجابًا على الحياة العامة والسياسية.
وكانت قد تقدمت لجنة العفو الرئاسي بالشكر للأجهزة المعنية في الدولة ، وفي مقدمتها وزارة الداخلية على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتي تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وقالت لجنة العفو الرئاسى فى بيان صحفى لها: يُعد هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني.

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