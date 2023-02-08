"قبس من نور" تواصل فعالياتها بمركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد..صور

واصلت جمعية "قبس من نور " فعاليات ندواتها لليوم التالي بمركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد عن تطوير الأداء المؤسسي في مؤسسات المجتمع المدني حسب معايير تميز الأداء الحكومي وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مركز اليونيسكو الإقليمي (اسفك) ووزارة التربية والتعليم، وبتنظيم من شركة مبادرات للتنمية والاستشارات.

حضر الندوة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والمؤسسات بمركزي بلاط والداخلة والمهتمين بذات الشأن.

حاضر في الندوة الدكتور احمد اسماعيل بمركز بحوث الصحراء ومدرب التنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية وبحضور تامر مرسال مسؤل الانشطه .

وأكد الدكتور احمد اساعيل أن الدورة تتضمن عدة محاور للتدريب منها: التخطيط الإستراتيجي والتنفيذي، صياغة الخطط وتحديد الأهداف لمشروعات التنمية المجتمعية، التطوير المؤسسي في اطار نموذج التميز الحكومي لمؤسسات المجتمع المدني، التدريب على اعداد واستيفاء نماذج المتابعة والتقييم للمشروعات فى مؤسسات المجتمع المدنى، وفي نهاية الدوره يحصل المتدرب على شهادة حضور ومشاركة فى التدريب معتمدة من المركز الاقليمي لليونيسكو.

وأوضح أن البرنامج التدريبي منحة مقدمة مجانا لممثلي الجمعيات الأهلية ضمن جهود جمعية قبس من نور للتعاون مع جمعيات المجتمع المدني لتحقيق التطوير والتميز المؤسسي.

وتطرق الدكتور احمد اسماعيل الي توضيح مفهوم التخطيط الاستراتيجي كما تناول كيفية توجيه جهود الآخرين لتحقيق الأهداف والتأثير في الآخرين لتحقيق الأهداف يعد من صميم الادارة ويليها القيادة والتخطيط ، ووظائف الإدارة ، مكونات الخطة، الرؤية والرسالة ، منظومة القيم ، خصائص الأهداف الذكية، متطلبات إحداث التغيير ، مراحل صناعة التميز المؤسسي ، و أهمية التخطيط حيث تناول كل عنصر علي حدة.

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