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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس وفد السودان: سنكون داعمين بالمعلومات لتطبيق آلية خروج المرتزقة من ليبيا

المرتزقة بليبيا
المرتزقة بليبيا

قال رئيس وفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبيبة (5+5)، إن بلاده ستكون داعمة بالمعلومات والتحليلات دائمًا؛ لتطبيق الآلية التي تم التوصل إليها لتسهيل خروج المرتزقة من ليبيا.
ووافقت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجان الاتصال من ليبيا والسودان والنيجر، على إنشاء آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل البيانات؛ لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

جرى الإعلان عن القرار الأربعاء في ختام اجتماع اللجنة، الذي استمر يومين في القاهرة برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، بحسب بيان البعثة الأممية المنشور على موقعها الإلكتروني.

وأعرب باتيلي، في تصريحات نقلتها قناة “إكسترا نيوز”، عن تقديره لجهود مصر في دعم الحوار بين الأطراف الليبية، مشيدًا باللجنة العسكرية ولجان الاتصال المشاركة.

وقال: إن ما حققته هنا هو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا وفي دول الجوار والمنطقة بشكل عام»، معقبًا: «هذا التقدم هو أيضًا خطوة مهمة نحو خلق مناخ ملائم للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في العام 2023.

 

 تعكس الرغبة المشتركة لليبيا وجيرانها

وأوضح أن أجواء التعاون التي سادت الاجتماع تعكس الرغبة المشتركة لليبيا وجيرانها لإنهاء وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية دون التأثير سلبًا على دول الجوار.

وفد السودان اللجنة العسكرية الليبيبة الانتخابات انتخابات ليبيا

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