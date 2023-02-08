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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز إعلام الداخلة يطلق مبادرة لمواجهة المغالاة في تكاليف الزواج

جانب من الندوه
جانب من الندوه

أطلق مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد مبادرة لمواجهة المغالاة في تكاليف الزواج والحد من العادات والتقاليد الدخيلة على المجتمع في محافظة الوادي الجديد والتوعية بالمقصد الشرعي والاجتماعي الصحيح من الزواج، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية في القرى بالتعاون مع القيادات الشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية في هذه القرى والتوصل الى توصيات وقرارات تحافظ على قيم وتقاليد المجتمع المدني وتتصدى للعادات الدخيلة.

 ونفذ مركز  اعلام الداخلة ندوة تثقيفية بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة تحت عنوان " المغالاة في تكاليف الزواج بين العادات والتقاليد ومقاصد الشريعة " ، حاضر فيها الدكتور علي رمضان الاستاذ بجامعة الأزهر ، وحضرها رئيس الوحدة المحلية بالقرية المهندس سيد اسماعيل وعمدة القرية الحاج منصور شاذلي ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمهات والشباب.

وطالب المشاركون في الندوة بضرورة عودة الدور الشعبي للقيادات الشعبية وكبير العائلة ودواوين القرى للتصدي للمظاهر السلبية في الزواج والمتمثلة في التكاليف الباهظة في تجهيز العروس من أجل المفاخرة والمباهاة ، متناسين المقصد الشرعي للزواج ، مؤكدين في الوقت ذاته أن المباهاة في تكاليف الزواج باتت أحد أسباب الخلاف بين الزوجين وانتشار حالات الطلاق والعنوسة .

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كما طالب المشاركون بتكثيف حملات التوعية خصوصا من قبل وزارة الاوقاف والوعظ الديني من خلال المنابر ودروس المساجد لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة.

 كانت الندوة قد تطرقت للهدف والعبرة من الزواج وفق مادعت إليه الشريعة الإسلامية والسنة النبوية والعادات الاجتماعية القويمة، مؤكدة أهمية انتهاج مبدأ الوسطية التي حث عليها الإسلام في كل شئ ومن بينها تكاليف الزواج.

كما اشارت الندوة الى العلاقة بين المغالاة في تكاليف الزواج وزيادة حالات الطلاق في ضوء زيادة الأعباء الاقتصادية على المتزوجين .

جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (3)

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