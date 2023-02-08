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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى حملة مشتركة بأسوان .. ضبط 272 مخالفة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

لجان ضبط الأسعار
لجان ضبط الأسعار بأسوان

شنت اللجنة المشتركة لمديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسوان حملات للمرور على مخازن ومحال المواد الغذائية ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بالتعاون ومديريات الزراعة والطب البيطرى والصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، فى بيان صحفى، أن حملات اللجنة المشتركة أسفرت خلال الفترة 5 إلى 7 فبراير الجارى عن تحرير 272 مخالفة منها 98 مخالفة تموينية ، و 159 مخالفة اشتراطات صحية، بجانب 15 مخالفة فى مجال حماية المستهلك، فيما تم ضبط 690 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية، و2.5 طن سكر تموينى، وطن و 800 كيلو دقيق تموينى، علاوة على طن و 950 كيلو زيت طعام مجهول المصدر.

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حملات تموينية

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمجابهة الاحتكار وزيادة الأسعار، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية بالكميات والجودة اللازمة، وبناءً على تكليفات محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء ، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأسواق أولاً بأول.

وتواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات التفتيش على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي ويوسف حسين مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة.

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 ضبط الأسعار

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه خلال الشهر الماضى ، وبناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم المرور الميدانى والتفتيش على عدد 158 منشأة مختلفة لبيع وتداول وتخزين المواد الغذائية حيث تم ضبط 14 طنا و 20 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط ألفين لتر خل غير مطابق للمواصفات.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى أنه تم القيام بإعدام 1 طن و 238 كجم مواد غذائية ، وأيضاً 315 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص مشيراً إلى تحرير عدد 149 محضر جنح للمخالفين، بجانب استصدار قرارات غلق إدارى لعدد 32 منشأة مخالفة ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير محاضر الجنح اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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