بالأسماء .. صدى البلد ينشر الـ 18 قطاعا المقرر طرحها في البورصة

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة وعددهم ٣٢ شركة في ١٨ قطاعا .

وينشر صدى البلد الـ ١٨ قطاع التي سيتم طرحها ومنهم نشاط اقتصادي في البورصة .. لإتاحة فرص للقطاع الخاص للاستثمار في ٤ قطاعات وهم الأسمدة و الأنشطة المتعلقة بقناة السويس و أنشطة استخراج البترول والغاز و أنشطة تكرير البترول، وخفض استثمارات مع الإبقاء في ٧ قطاعات وهم صناعات الكيماويات المعملية و صناعات معدنية وتعدين والنقل وأنشطة التأمين ومحطات توليد الكهرباء والبنوك وخدمات مالية .

وسيتم التخارج من مشروعات ٧ قطاعات وهم خدمات الإقامة وصناعات غذائية والزراعة والأنشطة المساعدة للخدمات المالية والصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء.