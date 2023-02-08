غلق 19 منشأة وتحرير 62 محضرا متنوعا في حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وفي هذا الصدد ؛ شن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة لمراقبة الأسعار والتفتيش على المحلات والأسواق العشوائية إستهدفت منطقة مساكن الضباط مصطفى كامل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 19 منشاة وتحرير 24 محضر متنوع و4 إنذارات وإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 145 حالة إشغال متنوع وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية.

ونفذ حى العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة مكبرة لمراقبة الأسعار والتفتيش على المحال التجارية شملت الحملة منطقة النهضة والعامرية البلد وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محاضر و٢٤ إنذار

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق والصيدليات إستهدفت سوق العبداني وشوارع الامان ، مسجد القباري ، السلطان شاه وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر والتحفظ علي 20 حالة إشغال متنوع.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.