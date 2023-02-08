قائد القاطرة "بورسعيد" بقناة السويس يروي تفاصيل التعامل مع أزمة السفينة جلوري

قال القبطان محمد الشطوري قائد القاطرة "بورسعيد" داخل قناة السويس، إن جميع القاطرات على استعداد تام طوال اليوم للتعامل مع الأزمات، مشيرا إلى أن القاطرة من ضمن أكبر 3 قاطرات موجودة بقناة السويس.

وأضاف "الشطوري"، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن قاطرة بورسعيد تعاملت مع أزمة السفينة جلوري بعد الإخطار في الساعة الرابعة فجرا.

وتابع القبطان، أنه تم الإخطار عن وجود عطل بالسفينة جلوري بالمكينات الخاصة بتحريكها، وعلى الفور تم التحرك اليها لتسيير حركة الملاحة فى أسرع وقت.