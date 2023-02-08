14 شباك ألوميتال .. حبس شخصين سرقا موقعا تحت الإنشاء بمدينة بدر

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة والمتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر، وتم ضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، باكتشافه سرقة 14 نافذة ألوميتال من عقار "تحت الإنشاء" كائن بدائرة القسم ملكه، ولم يتهم أحدا بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبيع المسروقات لعميله "سيئ النية" (عامل خردة - مقيم بمحافظة أسيوط)، وتم بإرشاده ضبط الأخير والمسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.