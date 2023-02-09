أفضل ما يقال لتفريج الكرب بالثلث الأخير من الليل..7 كلمات لا تغفلها

يكثر البحث في الثلث الأخير من الليل، عن أفضل ما يقال لتفريج الكرب، خاصة مع دخول ليلة الثامن عشر من شهر رجب المحرم لعام 1444هـ، 2023 م.

ومن أفضل ما يقال لتفريج الكرب في الثلث الأخير من الليل الدعاء بما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء في الثلث الأخير من الليل مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى، حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: “ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر”.

أفضل ما يقال لتفريج الكرب

الكرب والهم هما أشد ما يثقل على الإنسان فيصعب عليه حياته ويؤرق عليه يومه، وفي بيان كيف يواجه الإنسان الكرب وأفضل ما يقال لتفريج الكرب والهم، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رداً على سؤالا، من سيدة مضمونه “أعاني من كرب شديد ، ماذا افعل لـ تفريج هذا الكرب”؟

وقال "عويضة" في إجابته على السؤال، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بـ دعاء لفك الكرب وتفريج الهم والبلاء وهو " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم "، لافتا إلى أنه ورد في بعض الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي حاجته، حيث يدعوا الله بدعاء الكرب السابق ذكره ثم يسأل المولى عز وجل ان يفرج المصيبة.

وأضاف أمين الفتوى، أن هذا الدعاء عظيم جدا ويفرج الكرب والهم، فهذا الدعاء يعتبر ثناء على الله ذلك ولانه يشمل على اسم الله الحليم واسمه العظيم وهو الذي لا يعظم عليه ان يفرج كرب المهمومين وايضا اسم الله الكريم الذي عم كرمة جميع المخلوقات، منوها بأنه كل مهموم عليه بترديد هذا الدعاء ثم يسأل المولى بتفريج كربه.

أفضل ما يقال لتفريج الكرب

وخير ما يقال لتفريج الكرب دعوة نبي الله يونس بن متى عليه السلام، يحث يقول الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي في بيان أهميتها هناك دعوة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها كانت سبب فى تفريج الكرب وزوال الهموم، وسبب فى السعادة وغفران الذنوب تجمع لك خيري الدنيا والأخرة.

وتابع: “عندما تكون فى ضيق شديد فأدعو الله من قلبك وردد هذا الدعاء، دعوة سيدنا يونس دعوة ذي النون عندما دعا وهو فى بطن الحوت فقال (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين)، فأولها توحيد أوسطها تسبيح وآخرها استغفار، وهى وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بها فى كل وقت وحين”.

وأضاف "عبد الرازق"، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، هذه الدعوة قالها عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (( ألا اخبركم بشئ اذا نزل برجل منكم كربا او بلاء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين)) وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم (دعوة ذي النون إذا دعا فى بطن الحوت فقال لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين لما يدعو بها مسلم الا فرج الله عنه).

وأشار إلى أن هذه الدعوة من دعا بها فرج الله عنه وقضى حاجته، كذلك هى ليست خاصة بسيدنا يونس والدليل على ذلك قول الله عز وجل (وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ)، فهذة الدعوة تنجيك من كل هم وغم وكرب وكل بلاء.

أفضل ما يقال لتفريج الكرب

كما ثبت عن النبي أدعية عظيمة مقبولة ومستجابة بإذن الله في وقت الفجر، فلا تبخل ولا تغفل عنها، وهي:

1- ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوة المكروب: «اللهم رحمتَك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفةَ عينٍ، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت».

2- دعاء فك الكرب: كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيم».

3- ومن الأدعية المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إنّي عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

4- كان النبي صلي الله عليه وسلم يقول عند الكرب الشديد والحزن: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)».

5- دعاء الكرب والهم والحزن والضيق مكتوب، وهو: «اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير أموري».

دعاء الكرب والهم

(اللَّهمَّ إنِّي عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك، ناصيتي بيدِك ، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيْتَ به نفسَك، أو علَّمْتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حَزَني، وذهابَ همِّي)، فقد أخبر النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّ هذا الدّعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همّه، وأبدله مكان حزنه فرحًا.

(اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ).(لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ الكريمِ لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ الكريمِ لا إلهِ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ ربُّ العرشِ الكريمِ).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ و الحزنِ ، و العجزِ و الكسلِ، و البُخلِ و الجُبنِ، و ضَلَعِ الدَّينِ، و غَلَبَةِ الرجالِ)، (اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

الإكثار من الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد روي عن أبي بن كعب قال، قلت: (يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال: إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ).

(اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ)، فمن دعا هذا الدعاء فكأنما لو كان عليه مثل جبل دينًا أداه الله عنه.

(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).