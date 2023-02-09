مراقبة المحتوى الدرامي والسينمائي.. توصيات بالمجال الإعلامي لمواجهة العنف الأسري

وضعت دراسة النائب محمد هيبة، لمواجهة العنف الأسري، مجموعة من التوصيات، التي أحالها مجلس الشيوخ إلى رئاسة الجمهورية.

ووضعت الدراسة مجموعة من التوصيات في المجال الإعلامي لمواجهة العنف الأسري، والتي تضمنت ما يلي:

تكثيف التنويهات التي تنبذ العنف وتوضح نتائجه الوخيمه على الأسره والمجتمع ككل.

الرقابة علي المواد الدرامية والسنيمائية لتشديد رقابتها للحيلولة دون عرض أي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة. تقديم دراما تليفزيونية تهدف الى إحياء القيم والسلوكيات النبيله، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقيه وروح المحبة والتسامح وتقدم النصح والإرشاد بشكل جذاب. شرح وتوضيح مُبسط للنصوص الدينية والأحاديث التي تحرم العنف بكافة أشكاله واستضافة خبراء ومتخصصين في الطب النفسي والتنشئه لتقديم تلك المضامين الإعلاميه التي تسهم في الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسري. إنتاج دراما للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر، وهو ما يُسهم في حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية. تفعيل الأكواد الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التناول الإعلامي لقضاياهم ومحاسبة المخالفين.

وفي مجال الثقافة والتعليم والوعي المجتمعي، أوصت الدراسة بالبدء في تدشين استراتيجية وطنية للوعي تستهدف التخلي عن الموروثات البالية المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب و العلاقة داخل الأسرة. إنشاء وحدات حقوق إنسان داخل الجامعات أسوة بوحدات مكافحة العنف ضد المرأة؛ لتنظيم التدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الانسان .

تكثيف رحلات أعرف بلدك التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للفئات الشبابية وبأسعار مقبولة لتعزيز الانتماء الوطني وتكوين الشخصيات الإيجابية.