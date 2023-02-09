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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023 : تخلى عن ماضيك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، حب الميزان للتوازن يمكن أن يعيق طريقهم، سوف يقضون ساعات في تقييم إيجابيات وسلبيات حتى أصغر القرارات، إنهم يريدون إرضاء الجميع ويواجهون صعوبة في الالتزام بشيء أو بآخر ، حتى لو بدا غير منطقي.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023

يمكن أن يساعدك في تجميع أفكارك والتركيز عليها، وجود شريك يحبك ويهتم بك بغض النظر عما يمكن أن يكون بمثابة مساعدة كبيرة في التخلي عن الماضي، يمكن أن تساعدك المعرفة والقدرات الجديدة على التقدم في حياتك المهنية بسرعة أكبر، ستحتاج إلى أن تكون بديهيًا وسريعًا إذا كنت تريد جني الأرباح.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

كتابة يوميات أو التحدث إلى معالج عن مشاعرك يمكن أن يساعدك كثيرًا في الوقت الحالي لاستعادة صحتك النفسية.

برج الميزان اليوم مهنيا

ستساعدك اختياراتك في السيطرة على مسؤولياتك وقد تسفر عن نتائج مشجعة، إذا تابعت نهج العمل الجديد هذا، فستكون سعيدًا بالنتائج وقد تفوز برؤسائك.

برج الميزان اليوم عاطفيا

يمكنك مقابلة شخص مناسب خلال هذه الفترة في فرح شخص من العائلة ويجمع بينكما حديث مهم.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

حاول استشارة مصدر موثوق به للحصول على إرشادات إذا كان عليك القيام بذلك بمفردك، لا تدع القضايا العائلية تؤثر على قدرتك على اتخاذ قرارات سليمة.

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